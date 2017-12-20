Начал действовать новый порядок работы с невыясненными платежами

С 1 декабря 2017 года вступил в силу приказ ФНС России от 25.07.2017 №ММВ-7-22/579@, который уточняет алгоритм работы налоговых органов с невыясненными платежами. Об этом напоминает УФНС Новгородской области.

Новый порядок предусматривает уточнение платежных документов не только на перечисление налогов, но и на уплату страховых взносов.

Так, работа с невыясненными платежами осуществляется по расчетным документам, в полях которых не указана или неверно указана информация плательщиком либо кредитным учреждением при формировании электронного платежного документа, а также платежи, которые невозможно однозначно определить к отражению в информационных ресурсах налоговых органов. Информация о работе с невыясненными платежами фиксируется в Ведомости невыясненных поступлений.

Если налогоплательщик сам выявит ошибку в платежном поручении на уплату налогов, то он вправе подать в налоговый орган по месту своего учета заявление о допущенной ошибке с приложением подтверждающих документов. После совместной сверки расчетов налоговый орган вынесет решение об уточнении платежа и пересчитает пени.

Если ошибку выявит налоговый орган, то налогоплательщик получит информационное сообщение с просьбой уточнить реквизиты платежа.

Если ошибка в расчетном документе возникла по вине банка при формировании ЭПД, то налоговый орган после сверки расчетов с плательщиком запрашивает банк копии расчетного документа, оформленного плательщиком на бумажном носителе.

Уточнение страховых взносов проходит по аналогии с налоговыми платежами, но в отношении платежей, которые поступили до 1 января 2017 года, заявление об уточнении реквизитов представляется плательщиком в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.