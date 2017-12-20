Срочно: в стране массовый сбой онлайн-касс. Как реагирует ФНС

По сообщениям различных средств массовой информации, сегодня в России произошел массовый сбой в работе онлайн-ККТ.

Первыми с проблемами столкнулись магазины Дальнего Востока. Директор приморской сети DNS Дмитрий Алексеев в Фейсбуке поздравил «всех счастливых обладателей фискального регистратора Штрих-М −01Ф с праздником торговли и торжеством системы онлайн касс». Все ККТ этой марки разом отказались работать.

С проблемами столкнулись во всех городах страны, причем не только при работе с техникой АО «ШТРИХ-М», но и с ККТ производства ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».

Федеральная налоговая служба в срочном порядке выпустила разъяснения, в которых напомнила о том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ при корректировке более ранних расчетов формируется кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции).

Таким образом, в случае технического сбоя после восстановления работы кассы пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки.

ФНС России обращает внимание, что в таких обстоятельствах пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет.

Однако во многих магазинах покупателей просто отказываются обслуживать. В частности, приостановила работу столичная сеть магазинов «Магнолия».

Производитель ГК «ШТРИХ-М» на своем сайте разместил сообщение о необходимости обновления прошивки на новую версию от 20.12.2017 и принес свои извинения за доставленные неудобства.