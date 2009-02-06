Уточненка может быть не учтена в результатах выездной проверки

Налоговый орган вправе, но не обязан учитывать уточненные налоговые декларации, представленные после завершения выездной налоговой проверки. При этом у налогового органа сохраняется возможность последующей проверки таких деклараций. К такому выводу пришла Федеральная налоговая служба при рассмотрении жалобы налогоплательщика на решение налогового органа по выездной налоговой проверке.



После завершения выездной налоговой проверки (в день составления справки о проведенной проверке) налогоплательщиком были представлены уточненные налоговые декларации по НДС за проверенные периоды. В них налогоплательщик отразил сумму налога к уплате в бюджет в размере большем, чем в ранее представленных первичных декларациях. При вынесении решения по результатам выездной налоговой проверки факт подачи уточненных налоговых деклараций не был учтен налоговым органом.



Не согласившись с вынесенным решением, налогоплательщик обратился с жалобой в Федеральную налоговую службу. В жалобе он указал, что налоговый орган был обязан проверить и учесть уточненные налоговые декларации для определения реального размера налоговых обязательств.



Вместе с тем, налогоплательщиком не было учтено, что нормы НК РФ не содержат критериев проверки уточненных налоговых деклараций, представленных после составления акта выездной налоговой проверки, но до вынесения по ней решения. Налоговый орган вправе самостоятельно определять в рамках каких мероприятий налогового контроля будут проверены указанные декларации (дополнительные мероприятия налогового контроля, камеральная налоговая проверка, повторная выездная налоговая проверка).



В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что налогоплательщик в уточненных налоговых декларациях указал к доплате сумму налога равную сумме, доначисленной по результатам выездной налоговой проверки. Тем самым он фактически признал правомерность доначисления спорной суммы налога и правильность определения налоговым органом его реальных налоговых обязательств. При этом сумма налога не была уплачена им в бюджет.



В связи с изложенным, Федеральная налоговая служба пришла к выводу об обоснованности решения налогового органа.



Вывод ФНС России согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 12.12.2017 № 301-КГ17-14742.