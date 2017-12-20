Гражданам простят неуплаченные налоги. Но не все

Сегодня Госдума рассмотрела поправки в налоговое законодательство, касающиеся налоговой амнистии, обещанной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Информация, появляющаяся в СМИ о том, что гражданам спишут долги, образовавшиеся вплоть до 1 января 2017 года не соответствует действительности.

Налоги физлиц (транспортный, земельный, и налог на имущество) будут списаны только те, которые образовались до 1 января 2015 года. Просто эти долги будут автоматически признаны безнадежными к взысканию. Речи о прощении налогов за 2015-2017 года не идет.

Вместе с налоговыми долгами будут прощены и пени, на них начисленные.

Кроме того, доходы, полученные налогоплательщиками с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом, не будут облагаться НДФЛ (добавлен пункт 72 в статью 217 НК). Однако амнистия не коснется следующих доходов:

вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг;

дивидендов и процентов;

материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК;

в натуральной форме, определяемых в соответствии со статьей 211 НК, в том числе подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей;

выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях.

Амнистия коснется и страховых взносов индивидуальных предпринимателей, но об этом мы расскажем в другом материале.