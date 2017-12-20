12 свежих поправок в Налоговый кодекс, о которых надо знать бухгалтеру

Зачем я платил все налоги?Я по ходу дурак!Нужно было просто ждать списания долгов.Больше ничего п...
в декларации я тогда должен буду указать, что весь доход у меня поступил в 4 квартале.  ...
Есть такое у Актиона - десятки звонков. Уже всем говорю, что сторожем работаю, покупать ничего не...
Тут теперь другая проблемка нарисовалась. По новой редакции п. 6 ст. 427 НК теперь в общие доходы...
Аноним, Вы писали:hub, Вы писали:Ожидаемое и предсказуемое событие((((( Рано или поздно это должн...
Могу ли я сейчас оплатить частично страховые взносы прошлых лет для уменьшения налога сразу за ве...
Здравствуйте. Нуждаюсь в помощи профессионалов.
Задача.
Дано:
ИП открыл в конце 2014г. Вид
дея...
hub, Вы писали:Ожидаемое и предсказуемое событие((((( Рано или поздно это должно было произойти. ...
американские "трежерис",в которые вкладывается наш истеблишмент -это "золото партии",которо...
а что они тогда хотят???? Похоже на то, что они просто хотят продать ККТ...Дублирование без...
В Договорах на РКО тарифы сейчас ежеквартально меняются. Уже два года как у всех грабительские ко...
Неприятный инцидент конечно и показательный свидетельствующий о поспешности и не проработанности ...
Вы все обсуждаете, какой толщины будет черенок, у вас в попе. А нужно, метод, при котором власть,...
Им лучше прочитать текст закона. Налог на ВЛАДЕЛЬЦЕВ транспортных средств. Владеешь (т.е. за тобо...
когда на карту физика миллионами сыпятся платежи из разных городов Да ладно? Это какой ба...
Скорее всего была хакерская атака. Выявили уязвимость ФР от штриха и воспользовались ею.
Ваш комментарий... Справедливо было бы при начислении пенсии учитывать общий стаж работы,у меня с...
НАЛОГ С ПРОДАЖ затем будет (местный бюджет), вот нам всем и покажется нынешнее время раем, предст...
Если хочет - рожает Задача какая-то
Чё за хрень? Совсем опупели?
Да этого путлира даже гвоздодером с презид. места не выдернешь! Пока все не допродаст и не доразв...
Позор ПРАВИТЕЛЬСТВУ!!! Выплачивает смехотворные пенсии, еще не индексирует (индесация 150-200р. э...
Вообще уже давно сомневаемся в адекватности президента РФ ,который всё видит...
компания оплатила услуги для себя, чтобы сотрудник лишнего не ляпнул.
Так ПФР отчитался,что у нас нет нищих пенсионеров.Все богатые.
Работающий пенсионер , с прибавками в августе, на данный момент пенсия составляет 7150.30ру...
Да, действительно, вдумчиво прочитать договор невозможно. Но для такого случая и предусмотрен пер...
Сколько мы можем все это терпеть!
Над.К, Вы писали:И обороты, и главных контрагентов - все, что налоговая попросит Какие обор...
Аноним, Вы писали:интересно написано, возникает вопрос: а когда чек отправлять, если оплата догов...
в калуарах власти не слуги народа аодни кзлы
Поменяйте цвет новостного сообщения в рассылке с синего на черный