Стало известно, какие страховые взносы у ИП будут амнистированы

Обещанная Владимиром Путиным амнистия по страховым взносам ИП начала претворятся в жизнь. Госдума приняла сегодня во втором чтении законопроект, по которому будут прощать долги. Скорее всего закон в третьем чтении будет принят завтра.

Однако предпринимателям не стоит рассчитывать на то, что можно не платить взносы за 2017 год. Речь идет о прощении долгов, которые уже не могут быть взысканы в силу закона, потому что истек срок давности.

Исключение будет только по взносам, начисленным в максимальном размере (исходя из 8 МРОТ) для тех предпринимателей, которые не вели деятельность и не представили налоговую отчетность. Им простят все начисленные взносы, вплоть до 1 января 2017 года вместе с пенями по ним.

Упоминание о прощаемых штрафах по фиксированным взносам ИП в будущем законе, вызывает удивление. Поскольку за неуплату страховых взносов до 1 января 2017 года никаких штрафов не существовало, прощать просто нечего. Взносы в максимальном размере не являются штрафом с точки зрения закона.