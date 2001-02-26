Аноним

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natalisa51 Мы ещё с Украины смеёмся. Да у нас маразматиков побольше будет. У них хоть налогообложение ... Роспотребнадзор посоветовал при сбое касс фотографировать процесс покупки

Аноним

Ст. 51 Конституции еще как канает. Но если на какой-то вопрос есть сомнения, то лучше съехать на ... Допрос в налоговой: рецепт успешного прохождения из 10 простых шагов

Аноним

А нам постоянно звонят Консультант+. У нас номеров телефонных много. Так они на каждый из них зво... Бухгалтеры жалуются на бесконечные звонки и письма о подписке

Аноним

Они и так не имеют право взымать налоги, со сроком давности более 3х лет. А тут официально н... Гражданам простят неуплаченные налоги. Но не все

18lei89 Беспредел банков напрягает,в прошлом году сумма по году РКО было 45000, а в этом- уже 450 0... За перевод на карту физлица банк взыскал огромную комиссию. Главбуха назначили крайним

Аноним

Какой-то корявый заголовок... "Сколько" можно было бы заменить на "каким". Сколько станет МРОТ с 1 января 2018 года

Аноним

Задача любого банка- обмануть клиента.Но про такие коммисси 10% не слыхал.Платеж отозвать За перевод на карту физлица банк взыскал огромную комиссию. Главбуха назначили крайним

Аноним

И Ышо! Работу в Личном кабинете физлица упростятРаботу? Любая работа должна быть оплачена! С... Работу в Личном кабинете физлица упростят

Аноним

""" и уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.""".А как же Ска... Работу в Личном кабинете физлица упростят

Аноним

Аноним, Вы писали:Я военный пенс, увеличили на 841 руб итого пенсия= 22134 а у моего отца 12... Пенсии сотрудникам силовых ведомств повысили

Аноним

что-то я не верю, что Вы больше трудились, чем мои родители в поле отпахали. Зачем мне Вас кормит... Пенсии сотрудникам силовых ведомств повысили

Аноним

Раньше рассылка за день приходила ночью следующего дня. А теперь. Вчера вот (рассылка 20 де... Революция на «Клерке». Что с нашими рассылками?

Аноним

Аноним, Вы писали:""Речь идет о прощении долгов, которые уже не могут быть взысканы в силу закона... Стало известно, какие страховые взносы у ИП будут амнистированы

Аноним

что-то я не верю, что Вы больше трудились, чем мои родители в поле отпахали. Зачем мне Вас кормит... Пенсии сотрудникам силовых ведомств повысили

Аноним

Зачем баламутить народ? Таких бредовых целей как ККТ при выплате зарплаты никто не ставит. Это и ... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Аноним

ферма зверей В районной больнице приставы опечатали кабинет терапевта, который плохо работал

Аноним

В новости специально написан бред, что набрать просмотры. Читайте поправку внимательней: "п... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Аноним

saigak, Вы писали:Над.К, Вы писали: когда он за что то платит в магазине, то он обезличен...... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Аноним

ахах! Не в Крым и не в Сочи! Каким местом думали организаторы? Лучший бухгалтер Ростовской области отправится на Канары

Аноним

Предлагаю ввести неналоговый сбор с министров в размере 100% имущества. Направить на поддержку тр... Придумали очередной неналоговый платеж

Аноним

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Аноним

Аноним, Вы писали:Что по этому поводу думать детям остальных? Я военный пенс, увеличили на ... Пенсии сотрудникам силовых ведомств повысили

Аноним

это какой-то лютый бредверните принудительную психиатрическую помощь! Роспотребнадзор посоветовал при сбое касс фотографировать процесс покупки

Аноним

Что по этому поводу думать детям остальных? Они зачем...? Пенсии сотрудникам силовых ведомств повысили

Аноним

""Речь идет о прощении долгов, которые уже не могут быть взысканы в силу закона, потому что истек... Стало известно, какие страховые взносы у ИП будут амнистированы

Аноним

Непонятно, почему убирают страховой стаж. Он же не накладывается на отпуск Перерасчет пенсии за детей: кому, когда и сколько

Аноним

Напиши сначала учетную политику для бухгалтерского учета и для налогового учета...а д... Студент второго курса хочет работать главбухом