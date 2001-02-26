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Работу в Личном кабинете физлица упростят

ФНС внесла изменения в правила ведения личного кабинета налогоплательщика - физического лица. Приказ от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617@ отменяет ранее действующий документ, которым был утвержден ранее действующий порядок.

Отныне предусмотрено восстановление пароля налогоплательщиком без посещения налоговой инспекции, через электронную почту. Кроме того, прописано условие о бесплатном формировании усиленной неквалифицированной электронной подписи и о выборе способов ее хранения.

В личном кабинете будут размещаться сведения:

  • о суммах страховых взносов, исчисленных к уплате физическим лицом;
  • о суммах сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, уплаченных физическим лицом;
  • о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов;
  • используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, размещение которых осуществляется налоговым органом в личном кабинете налогоплательщика;
  • содержащиеся в согласии налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными;
  • подтверждающие статус налогового резидента РФ.

 Через личный кабинет можно будет подать заявление о предоставлении документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ и уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Санкт-Петербург
""" и уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.""".
А как же Сказки о том, что электронное рабство облегчает жизнь?
Сейчас просто дают бумажки на бумажном носители, а потом надо будет ещё и уведомление подавать что бы их дали.
Короче людям Гемороя добавили.
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Аноним
, Санкт-Петербург
И Ышо! 

Работу в Личном кабинете физлица упростят

Работу? Любая работа должна быть оплачена! Согласно Буржуйско - демократической догме. Но вам ни кто не будет оплачивать данную работу. А за чем вам её оплачивать? Ну как за чем? Что бы удержать налоги и взносы с оплаты этой РАБ оты. Во оно как! 
А фиг вам. За "Лысого" сами будете выполнять работу. 
Сами себя налогом обложите, сами заплатите. "Всё гениальное просто". 
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