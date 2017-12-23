Как вернуть переплату по взносам: разъясняет ПФР

С 1 января 2017 года организации и ИП уплачивают страховые взносы на ОПС и ОМС в налоговые органы. Однако принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года - Пенсионный фонд. Решения о возврате направляются для исполнения в соответствующие налоговые органы.

Если у вас отсутствует задолженность за вышеуказанный период, вы можете подать заявление в территориальный орган ПФР для возврата излишне уплаченных денежных средств.

Вернуть излишне уплаченные страховые взносы плательщики смогут и в том случае, если денежные средства поступили после 1 января 2017 года на коды бюджетной классификации с главой «182».

Заявление о возврате принимают Управления ПФР по месту регистрации плательщика. К заявлению прилагаются копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты. Заявление должно быть подписано законным или уполномоченным представителем плательщика страховых взносов. Полномочия представителя плательщика страховых взносов должны быть заверены нотариально, пояснили в отделении ПФР по Санкт-Петербургу.

В заявлении необходимо указывать расчетный счет, наименование, БИК и корсчет банка.

Дополнительными реквизитами для бюджетного учреждения являются 11-тизначный лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства и расходный КБК для возмещения расхода. Если лицевой счет бюджетного учреждения открыт в финансовом органе, то в заявлении на возврат указывается лицевой счет финансового органа, открытый в органе Федерального казначейства.

Для возврата на карточный счет или сберкнижку потребуется распечатка с банковскими реквизитами, выданная банком.