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Как вернуть переплату по взносам: разъясняет ПФР

С 1 января 2017 года организации и ИП уплачивают страховые взносы на ОПС и ОМС в налоговые органы. Однако принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года - Пенсионный фонд. Решения о возврате направляются для исполнения в соответствующие налоговые органы.

Если у вас отсутствует задолженность за вышеуказанный период, вы можете подать заявление в территориальный орган ПФР для возврата излишне уплаченных денежных средств.

Вернуть излишне уплаченные страховые взносы плательщики смогут и в том случае, если денежные средства поступили после 1 января 2017 года на коды бюджетной классификации с главой «182».

Заявление о возврате принимают Управления ПФР по месту регистрации плательщика. К заявлению прилагаются копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты. Заявление должно быть подписано законным или уполномоченным представителем плательщика страховых взносов. Полномочия представителя плательщика страховых взносов должны быть заверены нотариально, пояснили в отделении ПФР по Санкт-Петербургу.

В заявлении необходимо указывать расчетный счет, наименование, БИК и корсчет банка.

Дополнительными реквизитами для бюджетного учреждения являются 11-тизначный лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства и расходный КБК для возмещения расхода. Если лицевой счет бюджетного учреждения открыт в финансовом органе, то в заявлении на возврат указывается лицевой счет финансового органа, открытый в органе Федерального казначейства.

Для возврата на карточный счет или сберкнижку потребуется распечатка с банковскими реквизитами, выданная банком.

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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4 мнения
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Аноним
, Иваново
Странно. я обращалась в пенсионный по возврату переплат, они перенаправили в налоговую. Написала заявления по каждой переплате отдельно, жду ответ.
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Странно. я обращалась в пенсионный по возврату переплат, они перенаправили в налоговую. Написала заявления по каждой переплате отдельно, жду ответ.

 А я писала в налоговую, они перенаправили в пенсионный... Бред какой-то! 

Клерк
Alexej 2011

Аноним, Вы писали:

Странно. я обращалась в пенсионный по возврату переплат, они перенаправили в налоговую. Написала заявления по каждой переплате отдельно, жду ответ.

 Нет, вот прям неделю назад все отправлял в ПФР. Ответили, что документы они передали в ФНС. Жду денег.

Клерк
Alexej 2011
Правда еще один момент знаю. Если в ПФР есть старая задолженность свыше  трех лет,  которую ПФР принудительно уже, как бы, и не списывает, но пока вот эта просроченная задолженность ко взысканию не будет оплачена, деньги не вернут. (Нормальный способ нашли по взысканию "старых" долгов. Так взыскать нельзя, так они мнимую по 2017 году спишут, а потом часть не вернут)
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