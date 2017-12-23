Кто может получить инвестиционный налоговый вычет

Физические лица могут вернуть себе часть средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, с помощью инвестиционного налогового вычета.

При этом законодательство Российской Федерации устанавливает статус индивидуальных инвестиционных счетов, а также регулирует профессиональную деятельность брокеров или доверительных управляющих, связанную с их открытием и ведением в Российской Федерации.

Подобные счета и порядок их ведения в иностранных государствах российское законодательство не регулирует.

Таким образом, получение инвестиционного налогового вычета возможно только при открытии такого счета у российского брокера или доверительного управляющего.

Такие разъяснения дала Федеральная налоговая служба.