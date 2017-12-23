Госдума приняла законы о новых пособиях на детей и продлении маткапитала

Госдума в четверг единогласно приняла в третьем окончательном чтении инициированные президентом законы по поддержке семей и улучшению демографической ситуации в России.

Законы вводят дополнительные ежемесячные выплаты за детей, родившихся после 1 января 2018 года, а также продлевают до конца 2021 года права граждан РФ на получение материнского капитала при рождении второго и третьего ребенка.

Один из законов вводит дополнительные ежемесячные выплаты за детей, родившихся после 1 января 2018 года. Согласно документу, право на получение выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка имеют граждане РФ, постоянно проживающие на ее территории.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют те семьи, размер среднедушевого дохода в которых не превышает в 1,5 раза прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ (в целом для РФ размер прожиточного минимум для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года составлял 11 тыс. 163 рубля).

Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10 тыс. 523 рубля, в 2019 году — 10 тыс. 836 рублей, в 2020 году — 11 тыс. 143 рубля.

Ежемесячная выплата назначается на срок в один год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком полутора лет.

Одновременно Госдума в четверг приняла еще один президентский закон, касающийся продления до 31 декабря 2021 года действия норм поддержки семей с детьми, которые действовали до 31 декабря 2018 года.

Речь идет о праве граждан РФ на получение материнского капитала (на 2017 год - в размере 453 тыс. рублей) при рождении второго и третьего ребенка. В настоящее время право на распоряжение материнским капиталом может быть реализовано не ранее чем через 3 года со дня рождения ребенка. Из этого правила предусмотрены исключения: до достижения ребенком 3 лет средства материнского капитала можно использовать на уплату первоначального взноса по ипотеке, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Законом устанавливается еще одно исключение: граждане смогут направлять материнский капитал на оплату платных образовательных услуг, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов.

Ожидается, что 26 декабря законы рассмотрит Совет Федерации, после чего их подпишет Президент РФ и они вступят в силу с 1 января 2018 года.