Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

С отчета за декабрь используется новая форма декларации по косвенным налогам

Импортерам товаров из ЕАЭС начиная с отчета за декабрь 2017 года следует использовать обновленную форму декларации по косвенным налогам, утвержденную приказом ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@. Такое предупреждение опубликовало Управление ФНС по Архангельской области.

Обновленная форма содержит ряд изменений.

Во-первых, на титульном листе декларации теперь не нужно вносить код вида экономической деятельности. Взамен этого поля появилось место для указания кода реорганизации (ее формы) и ликвидации, а также новое поле для ИНН и КПП реорганизованного юрлица.

 Во-вторых, в разделе 1 в строку 034 теперь надо вносить еще и сумму налога, исчисленную в бюджет по товарообменному договору или бартерному контракту.

В-третьих, самые существенные изменения претерпел раздела 2, из которого по сути сделали два новых раздела. В одном указываются данные, касающиеся акциза по спирту (это новый раздел 3), а в другом - сведения об акцизах по всем остальным товарам (это новый раздел 2).

 Наиболее значимое новшество – отражается не только общая сумма акциза, но и суммы по каждому коду подакцизного товара отдельно. Кроме того, необходимо вносить код страны по ОКСМ (общероссийский классификатор стран мира).

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»
Бухгалтерские новости
 
Подтвердить нулевую ставку НДС по зарубежным посылкам станет проще
 
Бухгалтерские новости
 
Новую декларации по косвенным налогам надо будет сдавать уже за декабрь
 
Бухгалтерские новости
 
Утверждена новая декларация по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС
 

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)
×
×