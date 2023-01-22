С отчета за декабрь используется новая форма декларации по косвенным налогам

Импортерам товаров из ЕАЭС начиная с отчета за декабрь 2017 года следует использовать обновленную форму декларации по косвенным налогам, утвержденную приказом ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@. Такое предупреждение опубликовало Управление ФНС по Архангельской области.

Обновленная форма содержит ряд изменений.



Во-первых, на титульном листе декларации теперь не нужно вносить код вида экономической деятельности. Взамен этого поля появилось место для указания кода реорганизации (ее формы) и ликвидации, а также новое поле для ИНН и КПП реорганизованного юрлица.



Во-вторых, в разделе 1 в строку 034 теперь надо вносить еще и сумму налога, исчисленную в бюджет по товарообменному договору или бартерному контракту.



В-третьих, самые существенные изменения претерпел раздела 2, из которого по сути сделали два новых раздела. В одном указываются данные, касающиеся акциза по спирту (это новый раздел 3), а в другом - сведения об акцизах по всем остальным товарам (это новый раздел 2).



Наиболее значимое новшество – отражается не только общая сумма акциза, но и суммы по каждому коду подакцизного товара отдельно. Кроме того, необходимо вносить код страны по ОКСМ (общероссийский классификатор стран мира).