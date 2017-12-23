НДС, акцизы, НДПИ: не забудьте заплатить в понедельник!

Аноним

А как же миллиарды за границу уходят? Заговор банков по блокировкам: вы тоже совершаете эти 10 роковых ошибок?

Аноним

Над.К, Вы писали:Аноним, а Вы в курсе, какие очереди были в налоговых? Ну, если приходить в... Треть россиян не смогли вовремя заплатить имущественные налоги

Аноним

Вы ещё попробуйте в 60 лет устройтись, труд он всегда почетен, кем бы кто не работал, но дело то ... Сказочники из ПФР: в России нет бедных пенсионеров. Что будет с пенсиями и маткапиталом в 2018-м

Аноним

Ох уж этот Актион. Имела неосторожность однажды ответить. Потом сказала, что ушла на пенсию и не ... «Актион» угрожает «Клерку»

Аноним

Над.К, Вы писали:? Или оплатить полностью и подавать на возмещение? Вот лучше так. А то вд... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

А как при СССР можно было строить государство при подоходном налоге 10% и профсоюз 2%. и всё.. Пе... ПФР призывает не соглашаться на серую зарплату

Над.К Можно получить с любой даты. Но только на ровное количество месяцев. Заявление на получение патента-2018: три образца заполнения

Аноним

У нас банки не государственные а коммерческая структура. И такие действия -это выглядит, ка... Банки стали рассказывать причины массовых блокировок счетов бизнеса. Не делайте так

Аноним

Над.К, а как же тогда быть?можно ли получить патент с 10го января например?Если не успел подать д... Заявление на получение патента-2018: три образца заполнения

Аноним

С возрастом у многих заостряются присущие человеку черты характера(ссылаюсь на учебник и многолет... В Москве мошенники атакуют пенсионеров

Аноним

Читала уже сегодня где-то этот список мер. Особенно "радует" тщательно проверять контрагентов - к... Заговор банков по блокировкам: вы тоже совершаете эти 10 роковых ошибок?

Над.К ? Или оплатить полностью и подавать на возмещение? Вот лучше так. А то вдруг в следующем г... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

Добрый день. Столкнулись с подобной проблемой. ФНС вынесла решение по поводу недостоверности юр. ... ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:что завидовать то..... все в Ваших руках. То, что им на... Безработные могут выйти на пенсию досрочно

Аноним

ну так кто мешает, тут просто отаечали почему приходит рассылка от других их продуктов.&nbs... «Актион» угрожает «Клерку»

Аноним

рекламу эдблочит тот, кто не согласен предоставлять свой комп незнакомцу для несогласованного исп... «Клерк» отключает надоедливую рекламу

Аноним

минуты назад, КировДобрый день, ИП без работников, 6% доходы, на данный момент о... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

Добрый день, ИП без работников, 6% доходы, на данный момент оплачены налоги за 9 мес. и фик... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

saigak а зря удалили статью! Пусть бы они в суд подали, а мы бы все стали свидетелями со стороны ответчи... «Актион» угрожает «Клерку»

Аноним

рекламу эдблочит тот, кто не согласен предоставлять свой комп незнакомцу для несогласованного исп... «Клерк» отключает надоедливую рекламу

Аноним

Так ведь каждый раз с разных новых звонят! Вот уж метод-прямых-продаж. Тлф №№ ушел вт... «Актион» угрожает «Клерку»

Над.К Цитата: а кто-либо читает наши мнения? А тут не сайт налоговой, читать некому :) Заведит... ИФНС 6164

Над.К Как можно не знать, должен ты в бюджет или нет? Странно. А если завтра на сотню тысяч требование ... Все про фиксированные взносы ИП за 2017 и 2018 годы

Аноним

а кто-либо читает наши мнения? ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТЕ В СУББОТЫ? Действительно, одна суббота в мес... ИФНС 6164

Аноним

В том то и дело, что ИП сколько не плати = всё равно мин пенсия. закон молодой и не факт. ч... Часть ИП предлагают освободить от уплаты взносов

Аноним

Щас директор на него все косяки поаесит, и будет этот студент отдуваться за всех... Может работод... Студент второго курса хочет работать главбухом

Tata50 наверное должна, с 2013 до 2017 деятельности не было, платила нерегулярно(т.к р/сч не было), в ПФ... Все про фиксированные взносы ИП за 2017 и 2018 годы

Над.К Так Вы действительно должны были эту сумму? Потому как если это ошибочное списание, уменьшить нал... Все про фиксированные взносы ИП за 2017 и 2018 годы

Аноним

Аноним, Вы писали:, а вы читали их пользовательское соглашение? С каких пор пользовательско... «Актион» угрожает «Клерку»

Аноним

"А вообще интересно получилось. Актион тупые что-ли? Статью-то Клерк удалил, а обсуждение всё рав... Опровержение

ВаляЧел открылись, получили документы, сразу закрылись, а на стенде вывесили полученные ранее документы..... Часть ИП предлагают освободить от уплаты взносов

ВаляЧел Кстати, вчера звонили, предлагали БСС Главбух. Я говорю - для нас неактуально, потому что банки к... «Актион» угрожает «Клерку»

Аноним

Я одно время тоже подписался и телефон указал - достали так, что я их всех *уями прямым текстом п... «Актион» угрожает «Клерку»