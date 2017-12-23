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НДС, акцизы, НДПИ: не забудьте заплатить в понедельник!

В понедельеик, 25 декабря, срок уплаты 1/3 НДС за 3 квартал 2017 г. и налога на добычу полезных ископаемых.

Также в понедельник истекает срок представления деклараций по акцизам и их уплаты.

Чтобы вы ничего не забыли, Клерк подготовил для вас напоминалку по отчетности на весь 4 квартал. Кроме того, у нас есть новый налоговый календарь, в котором вы можете настроить напоминания о нужных вам событиях.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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