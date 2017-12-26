Новый сотрудник не может предъявить паспорт, потому что отказался от него по религиозным убеждениям

С необычной ситуацией столкнулся читатель нашего форума. Компания принимает на работу сотрудника, который по своим профессиональным качествам и квалификации полностью устраивает будущего работодателя.

Но есть одно но… Будущий сотрудник по религиозным убеждения отказался от личных документов и в этой связи не может предъявить их работодателю.

Требовался сотрудник, провели отбор, выбрали хорошего специалиста, а при оформлении на работу он заявляет, что у него нет никаких документов (паспорт сдал обратно, ИНН и СНИЛС также), отказался по религиозным убеждениям. Это может сделать каждый, пишешь заявление и сдаешь в ФМС. Человек вообще без доков. Сами в шоке. Что делать? как быть? Искать нового? - Аноним

Участники обсуждения отмечают, что при трудоустройстве следует предоставить работодателю ряд документов, поименованных в ст.65 ТК, в том числе паспорт или иное удостоверение личности.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Физ. лицо без документов».