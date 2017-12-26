Новый сотрудник не может предъявить паспорт, потому что отказался от него по религиозным убеждениям

С необычной ситуацией столкнулся читатель нашего форума. Компания принимает на работу сотрудника, который по своим профессиональным качествам и квалификации полностью устраивает будущего работодателя.
Но есть одно но… Будущий сотрудник по религиозным убеждения отказался от личных документов и в этой связи не может предъявить их работодателю.
Требовался сотрудник, провели отбор, выбрали хорошего специалиста, а при оформлении на работу он заявляет, что у него нет никаких документов (паспорт сдал обратно, ИНН и СНИЛС также), отказался по религиозным убеждениям. Это может сделать каждый, пишешь заявление и сдаешь в ФМС. Человек вообще без доков. Сами в шоке.
Что делать? как быть? Искать нового?
- Аноним
Участники обсуждения отмечают, что при трудоустройстве следует предоставить работодателю ряд документов, поименованных в ст.65 ТК, в том числе паспорт или иное удостоверение личности.
Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Физ. лицо без документов».
Пусть работает в чёрную (шутка). А вообще зачем вам псих, или беглый уголовник в качестве работника?
Лол, вот при Великом Сталине-то каждый без бумажки Человечище был. Ни один колхозник не даст соврать.
Если он хороший специалист, значит, работал в каком-то другом месте - опыта набирался ) Он предоставил какие-либо справки оттуда? Справки для расчета пособий, например? 2-НДФЛ ?