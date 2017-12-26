Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Новый сотрудник не может предъявить паспорт, потому что отказался от него по религиозным убеждениям

С необычной ситуацией столкнулся читатель нашего форума. Компания принимает на работу сотрудника, который по своим профессиональным качествам и квалификации полностью устраивает будущего работодателя.

Но есть одно но… Будущий сотрудник по религиозным убеждения отказался от личных документов и в этой связи не может предъявить их работодателю.

Требовался сотрудник, провели отбор, выбрали хорошего специалиста, а при оформлении на работу он заявляет, что у него нет никаких документов (паспорт сдал обратно, ИНН и СНИЛС также), отказался по религиозным убеждениям. Это может сделать каждый, пишешь заявление и сдаешь в ФМС. Человек вообще без доков. Сами в шоке.

Что делать? как быть? Искать нового?

- Аноним

Участники обсуждения отмечают, что при трудоустройстве следует предоставить работодателю ряд документов, поименованных в ст.65 ТК, в том числе паспорт или иное удостоверение личности.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Физ. лицо без документов».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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8 мнений
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Аноним
"Без бумажки ты букашка." - принцип капитализма и демократии.
Нет у тебя паЧпорта, то ты уже и не человек.
Второй принцип: - "Не человек красит бумажку, а бумажка человека".
Главенство бумажки на лицо. 

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Аноним
, Москва
"Что делать? как быть? Искать нового?"

Пусть работает в чёрную (шутка). А вообще зачем вам псих, или беглый уголовник в качестве работника?
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Аноним
"Без бумажки ты букашка." - принцип капитализма и демократии.

 Лол, вот при Великом Сталине-то каждый без бумажки Человечище был. Ни один колхозник не даст соврать.

Клерк
Wirta
, Ростов-на-Дону

Если он хороший специалист, значит, работал в каком-то другом месте - опыта набирался )  Он предоставил какие-либо справки оттуда? Справки для расчета пособий, например? 2-НДФЛ ? 

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Аноним
"Это может сделать каждый, пишешь заявление и сдаешь в ФМС" получается, если можно "сдать" доки, то и жить можно без них?
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Аноним
, Санкт-Петербург
Так звоните в фмс и фонды, лучше офиц.запрос по этому вопросу - пусть они голову ломают. Если вы готовы его взять, то отказав нарветесь на какую-нибудь дискриминацию. На сколько я знаю, он имеет право жить без доков - конституция не запрещает.
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Аноним
, Уфа
И что же это за золотой сотрудник? Походу дворник, которому денег не надо платить по религиозным соображениям. А еще во время работы нужен перерыв для молитвы... А если у него нет документов нахрена его вообще оформлять? Пенсии не будет, т.к. паспорта нет - не оформят, А как он будет представлять организацию? И что это за религия, по которой нельзя иметь документы? Даже у попа и муфтия есть и паспорт и права. 
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