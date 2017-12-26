Опровержение

На сайте https://www.klerk.ru/ была размещена статья «Бухгалтеры жалуются на бесконечные звонки и письма о подписке» в которой сообщалось о том, что бухгалтеры жалуются и выражают своё возмущение по поводу рекламы нового продукта Медиахолдинга «Актион-МЦФЭР» - программы «Главбух софт».

Редакция сайта https://www.klerk.ru/ приносит свои извинения и сообщает, что вышеуказанная информация соответствует действительности.