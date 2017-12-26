Клерк.Ру
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Опровержение

На сайте https://www.klerk.ru/ была размещена статья «Бухгалтеры жалуются на бесконечные звонки и письма о подписке» в которой сообщалось о том, что бухгалтеры жалуются и выражают своё возмущение по поводу рекламы нового продукта Медиахолдинга «Актион-МЦФЭР» - программы «Главбух софт». 

Редакция сайта https://www.klerk.ru/ приносит свои извинения и сообщает, что вышеуказанная информация соответствует действительности.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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27 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург
И я так же утверждаю. Указанные в статье издательства просто замучили звонками. И это главная причина, по которой от подписки на их периодику отказалась!
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург

Сейчас и опровержение заставят опровергнуть, так как комментарии к опровержению "не соответствуют действительности".

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Аноним
, Москва
Ну конечно!!! Так все и есть!!!! Всем наяривают без разбора. Просто кому то "намекнули" ну точнее прямо сказали, что прищемят что-нибудь!!!! Вот и опровержение!!! ХАХАХАХА....... нуууу дела....... запугали по ходу.......
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Аноним
, Санкт-Петербург

Я думаю, это была последняя подписка наша у них...Я уже давно думаю нафиг деньги потратила, а теперь уж точно..

 Актион, передаю привет Вам! 

когда Вы мне позвоните, а Вы мне позвоните еще не один раз, я Вам все обьясню популярно, почему мы на Вас больше не подпишемся. От слова "Вообще".

Клерк
marcbrut
, Качканар
Ну опубликовали опровержение. И что? Это прагматичный подход, ведь суды в любом случае не радуют.
А я всё равно считаю Актион спамерами. Это личное мнение и за это нет ответственности.
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Аноним
, Москва
A я предусмотрительно при регистрации указала эл.почту которую специально для этого и зарегистрировала. И номер телефона которым совсем не пользуюсь, только включаю раз в три месяца,чтоб не сгорел. Так и правильно поступила, ящик забит  спамом от них. Советую и вам так делать при регистрации на разных таких сайтах и изданиях.
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

A я предусмотрительно при регистрации указала эл.почту которую специально для этого и зарегистрировала. И номер телефона которым совсем не пользуюсь, только включаю раз в три месяца,чтоб не сгорел. Так и правильно поступила, ящик забит  спамом от них. Советую и вам так делать при регистрации на разных таких сайтах и изданиях.

Тоже специально такой ящик, но всё равно достали.

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Аноним
Зря вы это. Тем более "извинение", как таковое, является "признанием вины" и в контексте опровержения явно лишнее. К "извинению" даже суд обязать не может.
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Аноним
Ахахах... Вот так Актион. Мало того, что итак своей агрессивной рекламой наложил кучу г...на себе же в штаны, так теперь с помощью этого угрожающего письма ещё и сел в свое же г..о с размаху, так что все повылазило... Ну и идиоты! И это люди которые нас учат как правильно работать! Ахахах... На месте юристов я бы отписалась от системы юрист от греха подальше. Какой совет и какие комментарии могут дать люди, которые так себя ведут??? Разве не умнее бы было просто нереагировать на пост клерка? Пару дней и все бы мхом поросло... Нет же ж... Надо было разбежаться и  с размаху прыгнуть в это, так, чтоб с  головы до ног забрызгаться.... Ахахах.... И эти люди нас учат быть профессиональными... Ахахах.... Ну и развеселили....
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Аноним
Ахахах... Я все не могу остановится... Перечитала ещё раз письмо юриста Актион... Защита чести и достоинства... Ахахах... Какой чести, какого достоинства? Агрессивного спамера? Ахахах... Уважаемый юрист Актион, если вы это читаете, то донесите до руководства и попробуйте понять сами, что для того, чтобы защищать достоинство и честь - нужно их иметь! Ваша потенциальная аудитория и подписчики, к последним я сама отношусь, не видит в вашей маркетологической назойливости ни чести, ни достоинства!
Клерк
marcbrut
, Качканар
Зря вы это. Тем более "извинение", как таковое, является "признанием вины" и в контексте опровержения явно лишнее. К "извинению" даже суд обязать не может.

 Это точно, можно было ограничиться опровержением без извинений.


На месте юристов я бы отписалась от системы юрист от греха подальше.

 Дык в том-то и дело, что люди пишут - невозможно или трудно отписаться от их назойливой рассылки.

А вообще интересно получилось. Актион тупые что-ли? Статью-то Клерк удалил, а обсуждение всё равно идёт.

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Аноним
"А вообще интересно получилось. Актион тупые что-ли? Статью-то Клерк удалил, а обсуждение всё равно идёт."  Это получилось закономерно )))))
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Аноним
, Екатеринбург

Откровенно замучил этот Актион! В почте столько писем скопилось, что пришлось пользоваться новым ящиком - потому что постоянные рассылки. Стоит только зайти на сайт по какому то журналу - сразу звонок от них, что вы интересовались чем либо. Менеджеры отдельная тема. Попадаются безпринципные и назойливые. Не буду продлевать подписку  только по причине агрессивной навязчивости. Устала уже все телефоны Актиона ставить в черный список. 


Клерк
Olsama-3
, Москва

ВаляЧел, Вы писали:

А я утверждаю - вышеуказанная информация СООТВЕТСТВУЕТ действительности!!!

 

Согласна и подпишусь под этим на 100%
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Аноним
, Сергиев Посад

Не согласна с опровержением. Актион звонками своими просто замучил. Их уже откровенно посылаешь. Выдерживают недельную паузу и по новой. Кстати была в этом году подписка на электронный журнал Главбух. Больше подписываться не будем. Сервис постоянно не работал. Тех.служба ничем помочь не могла.


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Аноним
, Москва
Согласна на все 100 в  Актионе долб работают почту засрали и зявонками достали.   Работайте с Клерком. Реальная помощь буху.
Клерк
Ольга Карелова
, Балашиха
согласна полностью с ОПРОВЕРЖЕНИЕМ) всё именно так и есть и соответствует действительности. Из 15 заблокированных на телефоне номеров - 5 обычные спамеры, а остальные - Актион в той или иной форме. Работать невозможно, только успевай на звонки отвечать и почту чистить, ну и правильно - чем еще главбуху то заняться на работе?
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