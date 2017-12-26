В Подмосковье увеличится стоимость патентов для иностранных граждан

С 1 января 2017 года в Московской области стоимость патента для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму, вырастет на 300 руб. и составит 4300 руб. Цена его не менялась с 2015 года, напоминает региональное Управление ФНС.

Механизм расчета фиксированного платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", учитывает коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемого законом субъекта РФ.

В Подмосковье на 2018 год этот коэффициент установлен Законом Московской области от 29.11.2017 №199/2017- ОЗ в размере 2,12535.

Фиксированный авансовый платеж уплачивается до дня начала срока, на который выдается патент. Общая сумма налога на доходы физических лиц для данной категории иностранных работников исчисляется налоговыми агентами (работодателями) и подлежит уменьшению на сумму уплаченного фиксированного платежа на основании уведомления налогового органа.