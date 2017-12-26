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Как ФСС, страхователи и медики будут обмениваться информацией для формирования электронных больничных

Постановлением Правительства РФ № 1567 от 16.12.2017 утверждены Правила информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования электронного больничного листка (ЭЛН). Документ вступил в силу с 18.12.2017.

Правилами определены участники информационного взаимодействия при формировании ЭЛН, порядок и принципы их взаимодействия, сведения, передаваемые в информационную систему «Соцстрах», способы передачи сведений поставщиками информации, а также сроки, в течение которых участники информационного взаимодействия передают соответствующие сведения.

Поскольку Правилами дается общая рекомендация о выдаче ЭЛН в случае, если медицинская организация и страхователь являются участниками информационного взаимодействия, практика заключения соглашений об информационном взаимодействии с медицинскими организациями и страхователями будет продолжена, пояснили в петербургском отделении ФСС.

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