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Организации Иркутской области остались без льгот по налогу на имущество

С 2018 года на территории Иркутской области не применяются некоторые льготы по налогу на имущество организаций. Об этом предупреждает областное Управление ФНС.

Не применяются:

льготы в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность;

льготы по имуществу, расположенному во внутренних морских водах, территориальном море и континентальном шельфе Российской Федерации;

льготы по движимому имуществу, принятому с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств, за исключением отдельных объектов, полученных в результате реорганизации, ликвидации организаций или передачи их взаимозависимым лицам.

Региональные органы власти в соответствии с п. 1 ст. 381.1 НК РФ наделены полномочиями по установлению льгот по налогу на имущество организаций (Федеральный закон от 27.11.2017 №335-ФЗ). В Иркутской области в настоящее время таких льгот нет, поскольку не приняты соответствующие изменения в Закон от 08.10.2007 №75-оз «О налоге на имущество организаций».

Согласно п. 4 ст. 380 НК РФ в связи с отсутствием соответствующих региональных нормативных актов, налоговая ставка в отношении имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ (движимое имущество), составляет 1,1%, как установлено п. 3.3 ст. 380 НК РФ.

Налоговики рекомендуют следить за изменениями законодательства Иркутской области на сайте www.irk.gov.ru.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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