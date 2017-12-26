Организации Иркутской области остались без льгот по налогу на имущество

Не применяются:
льготы в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность;
льготы по имуществу, расположенному во внутренних морских водах, территориальном море и континентальном шельфе Российской Федерации;
льготы по движимому имуществу, принятому с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств, за исключением отдельных объектов, полученных в результате реорганизации, ликвидации организаций или передачи их взаимозависимым лицам.
Согласно п. 4 ст. 380 НК РФ в связи с отсутствием соответствующих региональных нормативных актов, налоговая ставка в отношении имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ (движимое имущество), составляет 1,1%, как установлено п. 3.3 ст. 380 НК РФ.
Налоговики рекомендуют следить за изменениями законодательства Иркутской области на сайте www.irk.gov.ru.