Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Список документов для оформления имущественного вычета

Подготовили справочник по документам, чтобы получить вычет при покупке квартиры (в том числе, при ипотеке, покупке в совместную собственность, самостоятельном строительстве или оформлении вычета за ребенка).

Смотрите в блоге компании НДФЛка.

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