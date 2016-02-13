Как чиновники в 2017-м били рекорды по жестокости к бизнесу: список документов

В то время, когда Президент с экрана телевизора говорит о поддержке предпринимателей и о снижении налогового бремени, в реальности происходят прямо противоположные вещи.

Как и чем нас запугивали в уходящем году, рассказывает Владимир Туров в своем блоге на «Клерке».