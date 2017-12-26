«Клерк» отключает надоедливую рекламу

Правда, не всем. Рассказываем, кому.
Вам надоели рекламные баннеры, которые не дают нормально вчитаться в статью?
Нам они не нравятся, просто мы за счет них существуем.
Но мы придумали выход. Теперь можно отключить банерную рекламу на «Клерке».
Как отключить банерную рекламу на «Клерке»
Внизу этого материала есть синяя кнопка «Отключить рекламу:
Ну, и еще можно нажать зеленую надпись «отключить рекламу», которая есть под каждым рекламным банерным блоком:
Сколько стоит
Немного за такое удовольствие, как «Клерк» без рекламы (это правда очень круто и удобно), надо заплатить. До конца января, пока мы мы тестируем сервис, льготная цена для первых купивших такая:
Спешите приобрести! 😍😍😍
Что это вам даст
Оно того стоит, мы уверены. После отключения рекламы:
- статьи не будут разделены блоками и их станет проще читать;
- не будет тратиться трафик на показ баннеров;
- вы получите совсем другой дизайн. Текст в статьях станет шире.
Но лучше посмотрите сами, как прекрасен «Клерк» без рекламы:
Где реклама? Какая реклама?
дремучий я человек, ни рекламы ни уведомления
у меня вообще от всей страницы %20, в принципе только текст публикаций и больше почти ничего.
Точно, это же клерк вам должен доплатить - "ведь без нас бы не было клерка, если бы не бы, кто бы тут был, кому нужен сайт без посетителей, вот мы сейчас обидимся и уйдем, а вы тут будете куковать со своими баннерами" и все такое, да?
На самом деле логика такая, что нищеброды и так эдблочат всю рекламу, потому что искренне считают, что им обязаны предоставлять всё на позолоченном блюдечке, забесплатно, без рекламы и СМС, и при этом строго рекомендовано, чтобы вы им еще и доплачивали за то, что они тут снисходительно почитывают.
Так что, в принципе, вы сделали вариант донейта в профиль, ну и хорошо, лишь бы вам на пользу. Меня лично и с рекламой почитать не кроет. Соглашусь с предыдущим оратором, бывает на что и покликать. Вот у меня весь день сегодня баннер главбуха, например
рекламу эдблочит тот, кто не согласен предоставлять свой комп незнакомцу для несогласованного использования. Есть простые бесплатные способы исключить любой эффект от применения эдблока и тп. Тот кто этим не пользуется, просто хочет, чтобы эдблок был эффективен.
Один из 6 миллионов способов самоподдува на тему "все содомиты, а я - д'Артаньян".
Но это не спортивно для нас Мы хотим что-то дать взамен)
Почему это у всех? Если у вас безлимитный, это не значит что у всех остальных тоже самое ))