Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

«Клерк» отключает надоедливую рекламу

Правда, не всем. Рассказываем, кому.

Вам надоели рекламные баннеры, которые не дают нормально вчитаться в статью?

Нам они не нравятся, просто мы за счет них существуем.

Но мы придумали выход. Теперь можно отключить банерную рекламу на «Клерке».

Как отключить банерную рекламу на «Клерке»

Внизу этого материала есть синяя кнопка «Отключить рекламу:

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Ну, и еще можно нажать зеленую надпись «отключить рекламу», которая есть под каждым рекламным банерным блоком:

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Сколько стоит

Немного за такое удовольствие, как «Клерк» без рекламы (это правда очень круто и удобно), надо заплатить. До конца января, пока мы мы тестируем сервис, льготная цена для первых купивших такая:

423532524243

Спешите приобрести! 😍😍😍

Что это вам даст

Оно того стоит, мы уверены. После отключения рекламы:

  • статьи не будут разделены блоками и их станет проще читать;
  • не будет тратиться трафик на показ баннеров;
  • вы получите совсем другой дизайн. Текст в статьях станет шире.

Но лучше посмотрите сами, как прекрасен «Клерк» без рекламы:

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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15 мнений
Обслуживающий
ToT
, Краснодар
К сожалению, мы не может отказаться от показов банеров вовсе. Клерк просто закроется. 
doors06, тут логика такая, мы посчитали, сколько трафика пользователи лишнего загружают вместе с банерами и решили, что это может быть выгоднее. И поэтому мы сделали приятный и удобный дизайн Клерка без банеров. 

 




Клерк
Лёнка
, Волгоград
Хм... а я как то уже не могу без рекламы, порой по ссылкам хожу и покупаю с удовольствием)))
и на уведомления многие соглашаюсь,  по магазинам некогда шарится...
и большинство новостей узнаю от уведомлений..
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Аноним
, Калининград

дремучий я человек, ни рекламы ни уведомления
у меня вообще от всей страницы %20, в принципе только текст публикаций и больше  почти ничего.


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Аноним

Платить за то, чтоб не видеть рекламу...

 Точно, это же клерк вам должен доплатить - "ведь без нас бы не было клерка, если бы не бы, кто бы тут был, кому нужен сайт без посетителей, вот мы сейчас обидимся и уйдем, а вы тут будете куковать со своими баннерами" и все такое, да?

тут логика такая, мы посчитали, сколько трафика пользователи лишнего загружают вместе с банерами и решили, что это может быть выгоднее.

На самом деле логика такая, что нищеброды и так эдблочат всю рекламу, потому что искренне считают, что им обязаны предоставлять всё на позолоченном блюдечке, забесплатно, без рекламы и СМС, и при этом строго рекомендовано, чтобы вы им еще и доплачивали за то, что они тут снисходительно почитывают.

Так что, в принципе, вы сделали вариант донейта в профиль, ну и хорошо, лишь бы вам на пользу. Меня лично и с рекламой почитать не кроет. Соглашусь с предыдущим оратором, бывает на что и покликать. Вот у меня весь день сегодня баннер главбуха, например ;)

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Аноним
, Санкт-Петербург

рекламу эдблочит тот, кто не согласен предоставлять свой комп незнакомцу для несогласованного использования. Есть простые  бесплатные способы исключить любой эффект от применения эдблока и тп. Тот кто этим не пользуется, просто хочет, чтобы эдблок был эффективен.

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Аноним
рекламу эдблочит тот, кто не согласен предоставлять свой комп незнакомцу для несогласованного использования

 Один из 6 миллионов способов самоподдува на тему "все содомиты, а я - д'Артаньян".

Клерк
Ольга Евгеньевна
, Лобня
Ну сделайте просто кнопку помочь
Раз в месяц небольшую сумму готова отправлять.
Чем актиону платить, я у вас много получаю помощи на форуме.
Спасибо вам!

Обслуживающий
ToT
, Краснодар
Ольга Евгеньевна, спасибо! Кнопка помочь есть в самом низу каждой страницы

Но это не спортивно для нас :) Мы хотим что-то дать взамен) 

 


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