«Клерк» отключает надоедливую рекламу

Правда, не всем. Рассказываем, кому.

Вам надоели рекламные баннеры, которые не дают нормально вчитаться в статью?

Нам они не нравятся, просто мы за счет них существуем.

Но мы придумали выход. Теперь можно отключить банерную рекламу на «Клерке».

Как отключить банерную рекламу на «Клерке»

Внизу этого материала есть синяя кнопка «Отключить рекламу:

Ну, и еще можно нажать зеленую надпись «отключить рекламу», которая есть под каждым рекламным банерным блоком:

Сколько стоит

Немного за такое удовольствие, как «Клерк» без рекламы (это правда очень круто и удобно), надо заплатить. До конца января, пока мы мы тестируем сервис, льготная цена для первых купивших такая:

Спешите приобрести! 😍😍😍

Что это вам даст

Оно того стоит, мы уверены. После отключения рекламы:

статьи не будут разделены блоками и их станет проще читать;

не будет тратиться трафик на показ баннеров;

вы получите совсем другой дизайн. Текст в статьях станет шире.

Но лучше посмотрите сами, как прекрасен «Клерк» без рекламы: