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Оплата путевок и проезда сотрудников в общественном транспорте облагается взносами

ФНС в письме № ГД-4-11/22062@ от 30.10.2017 разъяснила вопрос обложения страховыми взносами выплат социального характера работникам, в частности, сумм компенсации стоимости путевок, а также сумм возмещения оплаты стоимости проезда на общественном транспорте.

База для исчисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов - организаций определяется как сумма выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в статье 422 НК.

Выплаты в виде возмещения работодателем стоимости путевок работникам и стоимости проезда работников организации на общественном транспорте в статье 422 НК не поименованы.

Таким образом, учитывая, что на упомянутые выплаты действие статьи 422 НК не распространяется, данные суммы подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
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, Санкт-Петербург
>> Выплаты в виде возмещения работодателем стоимости путевок

моск наизнанку . Не выплаты в виде возмещения, а возмещение в виде выплат! Ну вот как этих людей назвать? Умственного здоровья им!
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