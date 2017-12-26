ИФНС придумала, как штрафовать компании за задержку с НДФЛ

За одну просрочку с уплатой НДФЛ налоговая инспекция оштрафовала налогового агента 10 раз.

Компания не перечислила НДФЛ за март 2017. Ошибку обнаружили в конце года и тут же исправили эту оплошность, смирившись с неизбежностью штрафа по ст. 123 НК (в размере 20% от неуплаченной в срок суммы).

Но налоговики в вопросе санкций проявили креатив и начислили штраф на сумму НДФЛ не только за март, но и за каждый последующий месяц.

Такой историей поделилась читательница нашего форума.

Таким образом, каждый месяц у компании, по мнению налоговиков, образуется просрочка платежа, и за каждую такую просрочку ее штрафую на 20% от суммы платежа, который фактически был совершен своевременно.

Дело в том, что в ИФНС оплату НДФЛ за апрель считают оплатой за март, оплату за май – оплатой за апрель и т.д.

Мы только сейчас выяснили, что не перечислили НДФЛ за март, сразу перечислили с НДФЛ и пенями в декабре.

Налоговая присылала акты налоговой проверки за 1 квартал, возражения не отправляли. В ноябре нам прислали акт налоговой проверки за 2 квартал. И, видимо, пришлют еще за 3 и 4 квартал, потому что недоимка "тянулась" из месяца в месяц.

Подскажите, пожалуйста, у 6-ндфл налоговый период год, 1 раздел - нарастающим итогом, а 2 раздел - все-таки в разрезе удержанных и перечисленных сумм налога в квартале. И как раз во 2,3,4 квартале налог мы перечисляли своевременно... Возможно это привести в возражениях как аргумент? Получается, что не оплатили один месяц, а штрафуют за все 10. - V240580

Обсуждение происходит в теме форума «Штраф 6-ндфл»

Напомним, подобная ситуация, увы, не уникальна. Ранее мы рассказывали об аналогичном случае: ИФНС точно также каждый последующий платеж НДФЛ воспринимает как погашение недоимки за предыдущий месяц и таким образом искусственным способом создает основание не только для пеней, но и для штрафов.