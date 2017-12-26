ИФНС придумала, как штрафовать компании за задержку с НДФЛ

За одну просрочку с уплатой НДФЛ налоговая инспекция оштрафовала налогового агента 10 раз.
Компания не перечислила НДФЛ за март 2017. Ошибку обнаружили в конце года и тут же исправили эту оплошность, смирившись с неизбежностью штрафа по ст. 123 НК (в размере 20% от неуплаченной в срок суммы).
Но налоговики в вопросе санкций проявили креатив и начислили штраф на сумму НДФЛ не только за март, но и за каждый последующий месяц.
Такой историей поделилась читательница нашего форума.
Таким образом, каждый месяц у компании, по мнению налоговиков, образуется просрочка платежа, и за каждую такую просрочку ее штрафую на 20% от суммы платежа, который фактически был совершен своевременно.
Дело в том, что в ИФНС оплату НДФЛ за апрель считают оплатой за март, оплату за май – оплатой за апрель и т.д.
Мы только сейчас выяснили, что не перечислили НДФЛ за март, сразу перечислили с НДФЛ и пенями в декабре.
Налоговая присылала акты налоговой проверки за 1 квартал, возражения не отправляли. В ноябре нам прислали акт налоговой проверки за 2 квартал. И, видимо, пришлют еще за 3 и 4 квартал, потому что недоимка "тянулась" из месяца в месяц.
Подскажите, пожалуйста, у 6-ндфл налоговый период год, 1 раздел - нарастающим итогом, а 2 раздел - все-таки в разрезе удержанных и перечисленных сумм налога в квартале. И как раз во 2,3,4 квартале налог мы перечисляли своевременно... Возможно это привести в возражениях как аргумент?
Получается, что не оплатили один месяц, а штрафуют за все 10.
- V240580
Обсуждение происходит в теме форума «Штраф 6-ндфл»
Напомним, подобная ситуация, увы, не уникальна. Ранее мы рассказывали об аналогичном случае: ИФНС точно также каждый последующий платеж НДФЛ воспринимает как погашение недоимки за предыдущий месяц и таким образом искусственным способом создает основание не только для пеней, но и для штрафов.
Была подобная ситуация, когда ИФНС считает платежи в уплату недоимки. Написали апелляционную жалобу в областную ФНС по итогам камеральной проверки и выиграли. Если в платежном поручении указан период за который уплачен налог, то учитывать в уплату другого периода не имеют права.
Аноним, Вы писали:
Но и так же не стоит путать недоимку и уплату за другие месяцы. Недоимка нарушила очередность внесения платежей, а у них пропуск
Аноним, Вы писали:
Да и пофиг! Это их правила - а, не закон!
Получается, если самостоятельно выявил ошибку и доплатил налог и пени, то штрафа не избежать? Все равно есть факт просрочки платежа и за это будет штраф 20%. Как можно сразу решить эту проблему, чтобы не ждать пока налоговая каждый месяц будет начислять этот штраф? У меня была просрочка ( вместо 7.08. по сроку уплатила 8.08). До этого все было ровно, даже переплата небольшая была. Вчера прислали штраф 20%.Сейчас думаю,надо было срок в декларации другой поставить((
На числили доход 30 мая ,до 15 июня должна заплатить. На числили дивиденды 30 мая, до 15 июня заплати -нет тогда штрафы., И отчёт будет состоять только из начисленного дохода и начисленного налога, без всяких дат удержания перечисления и т.п.
Сейчас обычно так и делают.