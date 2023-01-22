Для подписи первичных документов нельзя использовать факсимиле

Контрагент организации предлагает применять факсимильные подписи при документальном оформлении сделки. Возможны ли в этом случае негативные налоговые последствия при признании организацией расходов по налогу на прибыль и применении вычетов по НДС?

Да, возможны, ответил Минфин в письме № 03-03-06/1/81951 от 08.12.2017.

Порядок оформления первичных учетных документов регулируется Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Одним из обязательных реквизитов является подпись лица (лиц), предусмотренного пунктом 6 части 2 Закона N 402-ФЗ, с указанием фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этого лица (лиц).

Таким образом, с целью формирования данных налогового учета необходимо наличие надлежащим образом составленных документов, подтверждающих понесенные расходы.

Следовательно, при исчислении налога на прибыль организаций не учитываются расходы, которые документально не подтверждены.

Что касается НДС, то использование счетов-фактур, подписанных факсимильной подписью, НК не предусмотрено.