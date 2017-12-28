Налоговики пересчитают пени по налогу на имущество после уточнения платежа

Минфин в письме № 03-05-04-01/82413 от 11.12.2017 разъяснил порядок пересчете пеней в случае допущения ошибки в оформлении платежного поручения на перечисление налога на имущество организаций, не повлекшей неперечисления этого налога в бюджет.

Согласно пункту 7 статьи 45 НК при обнаружении налогоплательщиком ошибки в оформлении поручения на перечисление налога, не повлекшей неперечисления этого налога в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства, налогоплательщик вправе подать в налоговый орган по месту своего учета заявление о допущенной ошибке с просьбой уточнить основание, тип и принадлежность платежа, налоговый период или статус плательщика.

Налоговый орган на основании заявления налогоплательщика и акта совместной сверки расчетов принимает решение об уточнении платежа на день фактической уплаты налога.

При этом налоговый орган осуществляет пересчет пеней, начисленных на сумму налога, за период со дня его фактической уплаты в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства до дня принятия налоговым органом решения об уточнении платежа.

Поэтому в случае, если межбюджетное распределение сумм налога на имущество организаций в субъекте РФ не предусмотрено и обязанность налогоплательщика по уплате налога на имущество организаций (авансовых платежей) в отношении объекта недвижимого имущества исполнена в установленный срок по месту нахождения организации, излишне начисленные суммы пени по налогу по местонахождению объекта недвижимого имущества подлежат пересчету.