Как заполнить СЗВ-СТАЖ на госслужащих

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ страхователь ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры ГПХ, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы) сведения о периодах работы, в том числе о периодах трудовой деятельности, подтверждающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости по форме СЗВ-СТАЖ, утвержденной постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 №3п.

Первым отчетным периодом для представления формы СЗВ-СТАЖ будет являться 2017 календарный год. Таким образом, страхователи отчетность за 2017 календарный год должны представить не позднее 1 марта 2018 года.

СЗВ-СТАЖ представляется по следующим типам сведений:

Исходная – впервые подаваемая страхователем форма о застрахованном лице за данный отчетный период.

Дополняющая – представляется на застрахованных лиц, данные по которым не учтены на ИЛС из-за содержащихся ошибок.

Назначение пенсии – представляется на лиц, кому для получения пенсии необходимо учесть период работы календарного года, срок представления отчетности за который не наступил.

Форму СЗВ-СТАЖ сопровождает форма ОДВ-1, которая является документом, содержащим сведения в целом по страхователю.

Форма СЗВ-КОРР представляется страхователем в случае необходимости уточнения (исправления) или отмены данных, учтенных на ИЛС застрахованных лиц.

Форма СЗВ-ИСХ заполняется за отчетные периоды до 2016 года включительно страхователем, нарушившим законодательно установленные сроки представления отчетности.

Отметим, что в форме СЗВ-СТАЖ отражается осуществление застрахованными лицами государственной и муниципальной службы в соответствии с нижеуказанными кодами исчисления страхового стажа: