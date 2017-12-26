Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Можно будет получить аттестат профессионального налогового консультанта

У ИПБ новый масштабный проект. 

Начиная с 1 февраля 2018 года действительные члены ИПБ России, а также претенденты в члены смогут сдать квалификационный экзамен для получения нового аттестата ИПБ России — аттестата профессионального налогового консультанта.

Читайте подробнее в блоге ИПБ России.

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