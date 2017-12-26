Налоговики не имеют право лезть в цены

Налоговики выпустили хорошее письмо про трансфертное ценообразование. Такое бывает нечасто. Налоговики частенько придираются к ценам. Говорят: «Ай-ай-ай, ты продавал слишком дешево. Мы тебе начислим НДС, налог на прибыль…».

Читайте подробнее, почему это письмо имеет отношение буквально к каждому бизнесмену, который пытается в рамках группы компании снижать налоги, в том числе, с помощью трансфертного ценообразования.