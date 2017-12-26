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Минтруд предложил освободить работающих студентов от страховых взносов

Минтруд рассматривает возможность освобождения работающих студентов от страховых взносов.

«Любая льгота — это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах. Будем над этим думать», — заявил РИА Новости глава ведомства Максим Топилин.

Министерство считает, что данные меры помогут стимулировать молодежную занятость.

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