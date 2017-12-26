Налоговая амнистия коснётся более 1 миллиона предпринимателей

Налоговая амнистия коснётся не только тех долгов, которые нельзя взыскать. Всего будет списано 150 миллиардов рублей налогов, заявил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на брифинге в Госдуме.

По словам Андрея Макарова, закон о налоговой амнистии, принятый на прошлой неделе, предусматривает списание долгов с 1 миллиона 34 тысяч предпринимателей, которые зарегистрировались, но так и не начали свою деятельность. Кроме того, граждане России не должны будут платить недоимку по транспортному, земельному налогу и налогу на доходы физических лиц, а также пени и штрафы, которые накопились к началу 2015 года.

Амнистированы будут и налоги на так называемые условные доходы, пишет «Парламентская газета». По действующему законодательству списанные заёмщику по тем или иным причинам кредиты или коммунальные услуги считаются его материальной выгодой и на них начисляются налоги. Такие выплаты и пени на них будут признаны безнадёжными. Кроме того, закон предлагает списать недоимки по страховым взносам, накопившимся к 1 января 2017 года у индивидуальных предпринимателей и тех, кто занимается частной практикой, например, адвокатов и нотариусов.



Андрей Макаров подчеркнул, что налоговая амнистия касается не только тех долгов, которые нельзя взыскать. Безнадёжные налоги — это только треть налогов, которые будут списаны. Остальное — это налоги, которые несправедливо взыскивать, сказал Андрей Макаров. Он отметил, что всего будет списано 150 миллиардов налогов.