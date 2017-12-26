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Сколько электронных больничных выдано в России

На данный момент общее количество выданных электронных больничных листов составляет  208 336, сообщает ФСС. 

На первом месте по количестве уже выданных электронных больничных находится Белгородская область (30 020 листов), на втором месте – Липецкая область (19 562 листов), а на третьем месте – Республика Мордовия (15 407 листов).
В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидирует Республика Мордовия (17,45%), затем идут Липецкая область –14,43 %, Белогородская область – 13,39% .

«Уже сейчас очевидны плюсы проекта как для застрахованных работников, так для страхователей и медицинских организаций. Электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять. Врач будет тратить меньше времени на его выписку, к тому же ошибки при его заполнении будут сведены практически к нулю. Объем сведений, которые работодатели должны будут предоставить в Фонд для выплаты пособий по листкам нетрудоспособности, заметно сократится. Подделать больничный при новой системе будет невозможно», — отметила руководитель Департамента государственных услуг и социальных коммуникаций ФСС РФ Татьяна Лотоцкая.

Напомним, С 1 июля 2017 года на всей территории России введен электронный больничный. В соответствии с Федеральным законом  №86-ФЗ по желанию застрахованного лица (работника) при обращении в медицинскую организацию ему может быть оформлен листок нетрудоспособности (больничный) в электронном формате.
Электронные больничные формируют в автоматизированной системе, ставят электронную подпись и пересылают работодателям и в ФСС.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
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Чем им бумажные не нравились?
А кто когда лист нетрудоспособности терял? А если потерял, то что?
Врач теперь будет секретарь- машинисткой, до кучи. А он врач.
Какую только чушь не напишут оправдывая перевод людей в электронное рабство.
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