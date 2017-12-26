Список неженских профессий обновят

В ближайшее время Минтруд намерен опубликовать обновленный список работ, к которым не допускаются женщины. С таким заявлением выступил накануне директор департамента по делам инвалидов Минтруда Григорий Лекарев.



«По поводу списка работ для женщин. Мы пересматриваем те виды работ, которые сейчас становятся более доступными в связи с автоматизацией. Первую версию списка мы на днях должны разместить на сайте Минтруда для обсуждения», - сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что перечень профессий, запрещенных для женщин в связи с тяжелыми условиями труда, может быть пересмотрен, передает ИА ТАСС.

В настоящее время он включает в себя более 400 позиций.