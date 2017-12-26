В России созданы 6 новых ТОР. Узнайте, в каких городах

Дмитрий Медведев подписал постановления о создании шести новых территорий опережающего социально-экономического развития.
Эти территории появятся в Тамбовской области, Ставропольском крае, Карелии, Татарстане – в городах Котовск, Невинномысск, Кондопога, Чистополь, Зеленодольск и Нижнекамск.
Планиурется, что эти ТОР привлекут в регионы инвестиции на общую сумму почти 50 млрд рублей.
«Это может быть луч надежды в развитии этих регионов, этих конкретных населённых пунктов, который создаст более благоприятную инвестиционную среду или как минимум создаст какую-то деловую активность. Именно с этим связано подписание этих документов. Это касается довольно сложных территорий, где должны заработать разные производства – в области химии, создания электрооборудования, молочные комбинаты, мукомольные комплексы, рыбоперерабатывающие заводы и некоторые другие», - прокомментировал глава Правительства.