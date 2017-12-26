В реестре фискальных накопителей пополнение

В реестре фискальных накопителей появились еще две модели, сообщила пресс-служба ФНС РФ.

Зарегистрированы средства защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение Пр13-2 (производитель ООО «Прагматик») и «ФН-1» исполнение Из13-2 (ООО «НТЦ «Измеритель»).Срок действия ключа фискального признака в этих накопителях - 13 месяцев. Указанные сведения включены в реестр в соответствии с приказами ФНС России от 22.12.2017 № ЕД-7-20/1082@ и от 22.12.2017 № ЕД-7-20/1081@ соответственно.

На данный момент в реестре фискальных накопителей содержатся сведения о семи моделях фискальных накопителей: