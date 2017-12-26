Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

В реестре фискальных накопителей пополнение

В реестре фискальных накопителей появились еще две модели, сообщила пресс-служба ФНС РФ.

Зарегистрированы средства защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение Пр13-2 (производитель ООО «Прагматик») и «ФН-1» исполнение Из13-2 (ООО «НТЦ «Измеритель»).Срок действия ключа фискального признака в этих накопителях - 13 месяцев. Указанные сведения включены в реестр в соответствии с приказами ФНС России от 22.12.2017 № ЕД-7-20/1082@ и от 22.12.2017 № ЕД-7-20/1081@ соответственно.

На данный момент в реестре фискальных накопителей содержатся сведения о семи моделях фискальных накопителей:

  1. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» (срок ключа 13 месяцев);
  2. Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 1 (срок ключа 13 месяцев);
  3. Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 2 (срок ключа 13 месяцев).
  4. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 2 (срок ключа 36 месяцев);
  5. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1.1» исполнение 3 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев).
  6. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение Пр13-2 (срок ключа 13 месяцев);
  7. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение Из13-2 (срок ключа 13 месяцев).
Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции»
Бухгалтеру
 
Массовый сбой онлайн-касс: почему случился и что делать при повторении
 
Бухгалтерские новости
 
Фискальный накопитель на 13 месяцев не могут применять спецрежимники
 
Бухгалтерские новости
 
Онлайн-ККТ сломалась: что делать если данные о платеже не ушли в налоговую?
 

Посетить семинар по теме «Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции»

Все семинары по теме Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции
×
×