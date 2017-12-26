Нелегальный бизнес будут искоренять

В ходе рабочей поездки в Крым глава «Опоры России» Александр Калинин призвал крымских бизнесменов, которые работают без какой-либо регистрации, позаботиться о правовом оформлении своих отношений с госструктурами.

«Я бы сейчас порекомендовал тем, кто, никак не регистрируясь, занимается бизнесом в Крыму, перейти в правовое поле. Потому что, я так думаю, будут усилены штрафы и административная ответственность тех, кто ведет теневой бизнес», - заявил он.

Александр Калинин прогнозирует, что в следующем году государство начнет системную борьбу с предпринимателями, которые работают без какой-либо регистрации. По его словам, теневое предпринимательство серьезно искажает рынок и создает «головную боль» для легально работающих бизнесменов.

«В Крыму это, к примеру, нелегальные гостиницы или нелегальные точки продажи алкоголя. Поэтому на предстоящем в конце года Госсовете в Кремле под председательством Президента России будет рассматриваться вопрос усиления административной ответственности за нелегальное предпринимательство», - подчеркнул глава «Опоры России».

В свою очередь, председатель Крымского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко отметил, что нелегальный бизнес действительно является серьезной проблемой, из-за которой крымские предприниматели оказываются в неравных конкурентных условиях.

«Конкуренция с бизнесменами-нелегалами, особенно на фоне проблем с доступностью кредитных ресурсов, является особенно острой. Кроме того, нам совсем ни к чему сравнения с такими бизнесменами, поскольку мы все серьезно относимся к вопросам хорошей репутации», – отметил он.