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Что такое независимая оценка квалификации

Независимая оценка квалификации – это процедура, в ходе которой проверяется, соответствует ли квалификация работника или потенциального работника профессиональному стандарту или квалификационным требованиям, которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами (п. 3 ст. 2 Федерального Закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

Оценка может производиться:

· по инициативе соискателя за счет средств соискателя;

· по направлению работодателя за счет средств работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством;

· по инициативе и за счет средств иных физических и (или) юридических лиц.

Ее проводят центры оценки квалификаций (юрлица) в форме профессионального экзамена.

По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю в 30-дневный срок центром оценки квалификаций выдается свидетельство о квалификации, а в случае получения неудовлетворительной оценки при прохождении профэкзамена - заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя. В течение этого срока осуществляются проверка, обработка и признание результатов независимой оценки квалификации соискателя советом по профессиональным квалификациям.

Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся национальным агентством развития квалификаций в реестр.

Если соискатель не согласен с результатами, он вправе их обжаловать.

Такие разъяснения дает ГИТ по Оренбургской области на своем сайте.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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