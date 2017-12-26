В формулировках договора ГПХ трудинспекторы нашли признаки трудовых отношений. Штраф 50 тысяч

На наш форум обратился представитель организации, которую трудинспекторы грозятся оштрафовать на 50 тыс. рублей за заключение договора ГПХ с водителем.
В ТИ считают, что имеет место трудовой договор, завуалированный под ГПХ.
Как пояснил наш читатель, заключить именно такой договор было решено из-за неблагонадежности нового сотрудника. Он отказывался представить трудовую книжку, а после нескольких рейсов просто не вышел на работу.
Автор темы выложил на суд форумчан текст договора, в котором наши читатели обнаружили несколько «ляпов», практически лишающих фирму возможности отбиться от штрафа и доказать, что отношения с работником не были трудовыми.
Итак, ошибки в формулировках, допущенные компанией при составлении договора:
2.2. Добросовестно выполнять условия данного договора, соблюдать правила внутреннего распорядка деятельности
…
3.3. Установить ежемесячную оплату Исполнителю за перевозку груза согласно п.5.1. Договора. Производить компенсационные выплаты за разъездной и/или вахтовый характер работы, согласно установленным в организации тарифам и приказу руководителя.
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Неотъемлемой частью Договора является Договор полной материальной ответственности Исполнителя
Не повторяйте чужих ошибок!
Обсуждение происходит в теме форума «ГПХ водителей».