В формулировках договора ГПХ трудинспекторы нашли признаки трудовых отношений. Штраф 50 тысяч

На наш форум обратился представитель организации, которую трудинспекторы грозятся оштрафовать на 50 тыс. рублей за заключение договора ГПХ с водителем.

В ТИ считают, что имеет место трудовой договор, завуалированный под ГПХ.

Как пояснил наш читатель, заключить именно такой договор было решено из-за неблагонадежности нового сотрудника. Он отказывался представить трудовую книжку, а после нескольких рейсов просто не вышел на работу.

Автор темы выложил на суд форумчан текст договора, в котором наши читатели обнаружили несколько «ляпов», практически лишающих фирму возможности отбиться от штрафа и доказать, что отношения с работником не были трудовыми.

Итак, ошибки в формулировках, допущенные компанией при составлении договора:

2.2. Добросовестно выполнять условия данного договора, соблюдать правила внутреннего распорядка деятельности … 3.3. Установить ежемесячную оплату Исполнителю за перевозку груза согласно п.5.1. Договора. Производить компенсационные выплаты за разъездной и/или вахтовый характер работы, согласно установленным в организации тарифам и приказу руководителя. ... Неотъемлемой частью Договора является Договор полной материальной ответственности Исполнителя

Не повторяйте чужих ошибок!

Обсуждение происходит в теме форума «ГПХ водителей».