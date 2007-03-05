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Как смягчить налоговые штрафы?

В случае наличия обстоятельств, смягчающих ответственность, сумма штрафных санкций может быть уменьшена. Об этом напомнило Управление ФНС Удмуртской республики.

В соответствии со статьями 112, 114 Налогового кодекса РФ решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения принимается налоговым органом с учетом выявленных обстоятельств, смягчающих ответственность, таких как:

  1. совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
  2. совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
  3. тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения;

При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей Налогового кодекса РФ.

Перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за налоговое правонарушение, является открытым.

Лицо, привлекаемое к ответственности за налоговое правонарушение, вправе представить в соответствующий налоговый орган ходатайство о наличии обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения.

Ходатайство о наличии обстоятельств, смягчающих ответственность, может быть представлено в любой момент до принятия решения по результатам рассмотрения материалов налогового контроля, в том числе:

  • после получения акта налогового контроля;
  • в течение срока, предусмотренного для представления возражений на акт налогового контроля;
  • непосредственно в процессе рассмотрения материалов налогового контроля.

Обстоятельства, заявленные в качестве смягчающих ответственность, должны быть подтверждены документально.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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