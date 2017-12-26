Полномочия разных ведомств в сфере охраны труда больше не будут дублироваться

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, разработанных Минтрудом, цель которых - исключение дублирования полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда.

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», направленные на исключение надзора за безопасными условиями труда из полномочий Росздравнадзора в целях устранения дублирования полномочий Роструда.

Предусматриваются также изменения в федеральные законы «Об электроэнергетике» и «О теплоснабжении» в части отнесения надзора за соблюдением требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по охране труда, к федеральному государственному энергетическому надзору.

В целях гармонизации процедуры производственного контроля за условиями труда с результатами СОУТ путём взаимопризнания их результатов предлагается внести соответствующие изменения в федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О специальной оценке условий труда», сообщается на сайте Правительства.

В соответствии со статьёй 356 ТК федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия по федеральному государственному надзору за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающему в себя проведение проверок соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, является Роструд.

Вместе с тем статьёй 366 ТК установлено, что государственный надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ на опасных производственных объектах осуществляется Ростехнадзором, который проверяет соблюдение государственных нормативных требований охраны труда на объектах угольной, горнорудной, горно-химической, нерудной, нефтедобывающей и газодобывающей, химической, металлургической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и других объектах.

Статьёй 367 Трудового кодекса установлено, что государственный надзор за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда при эксплуатации электрических и тепловых установок осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в рамках федерального государственного энергетического надзора.

В целях исключения дублирования полномочий Ростехнадзора и Роструда законопроектом № 350372-7 предлагается статьи 366 и 367 ТК изложить в новой редакции, отнеся к полномочиям Ростехнадзора государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а также за соблюдением требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по охране труда.