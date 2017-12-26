В Подмосковье отодвинули срок начисления пени по налогу на имущество

Для того, чтобы дать подмосковным налогоплательщикам дополнительное время разобраться в порядке начисления и уплаты налога на имущество физлиц, срок начисления пени переносится на 1 июля 2018 года.

Московская областная Дума 21 декабря 2017 года приняла Закон «Об установлении в Московской области даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2016 года», предусматривающий отсрочку начисления пени.

Налог на имущество физических лиц в Подмосковье, начиная с налогового периода 2015 года, рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. В соответствии с пунктом 1 статьи 409 Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество физических лиц подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Следовательно, пени за несвоевременную уплату налога за 2016 год в соответствии с положениями статьи 75 Налогового кодекса подлежат начислению со 2 декабря 2017 года. Однако в Подмосковье начислять пени начнут позже.