Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Бухгалтеры обсуждают, нужны ли аттестаты и какие

В блоге ИПБ России рассказывают, какие аттестаты профбухгалтера бывают, и какие требования к тем, кто хочет их получить. А в комментариях рассказали, какие письма приходят от «Актиона» членам ИПБ.

Обсуждение набирает обороты.

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3 мнения
Клерк
Эдмонд Непряхин
, Москва

Это уже не от клерков, это от ИПБ

 От профессиональных бухгалтеров - членов ИПБ, если говорить корректно.

Самому ИПБ, я думаю, возня затеянная Актионом неинтересна.
Была бы интересна - давно бы ввязались в склоку, ведь не сегодняшним днём она провоцируется.
Целенаправленные рассылки с очернением других участников рынка Актион практикует уже не первый год.
Но, кто-то работает, а кто-то сплетни распускает, сутяжничает и т.д.
Собака лает, а караван идёт.
Ну и у простых пользователей поднакопилось видать за это время.
Вот и полетело Актиону со всех сторон.
В качестве новогоднего напутствия, так сказать...
Сами напросились.
А Клерки - крепкие ребята!
"Опровержение" - супер!
С красивым уклоном от прямого удара... Прям как в боксе!
:-)

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