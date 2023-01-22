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Внимание субъектов ВЭД – изменения в отчетности!

Налогоплательщикам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, необходимо обратить внимание на изменившийся порядок и сроки предоставления отчетности. Об этом предупреждает УФНС г.Севастополь.

Приказом ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ утверждены новая форма и формат представления налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза. Вышеназванный приказ вступает в силу с 20 декабря 2017 года, а это значит, что за декабрь 2017 года и последующие периоды необходимо подавать декларацию уже по новой форме.

Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик подает в налоговый орган заявление о ввозе товара и иные документы согласно требованиям Договора о ЕАЭС, подписанного в г. Астане 29.05.2014 года.

Кроме того, при заключении сделок, в соответствии с которыми товары ввозятся, или вывозятся с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, лицо, заключившее такую сделку, обязано представлять Статистическую форму учета перемещения товаров в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе. Срок предоставления такой формы - не позднее    8-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведены отгрузка товаров со склада или получение товаров на склад.

Следует отметить, что за непредставление, несвоевременное представление, а также указание недостоверных сведений в статистической форме предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. При этом повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Если заявитель самостоятельно выявит ошибки и предоставит новую форму с достоверными сведениями, административной ответственности можно избежать.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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