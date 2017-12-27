28 убойных документов 2017 года

Аноним, Вы писали:Поверьте, те орги, что имеют огромущие обороты уже давно легализованы. Имеют ИП...
Какой простой ?!!!! Человек находится на рабочем месте, а не спит дома ночью. Если простой, то у ...
никакой дополнительной финансовой нагрузки на бизнес не возникает, Ну вот неправда же. НДС всегда...
С нами ничего не будет - много ли мы зарабатываем? А вот с ними будет! Точнее, не ьудет, потому ч...
Аноним, а председатель колхоза то чем Вас насмешил? Если бы в стране все жили так, как в его колх...
Взносы, уплаченные в 2018 году не будут уменьшать налог 2017 года. Взносы уменьшают налог того пе...
Такая мелочь.нашли на чем экономить.Миллиарды долларов вывозят самолетами и т.д. а тут у людей не...
У сторожей и так ставка мизерная и ту хотят урезать, смешно право, тогда лучше поменять сторожей ...
Здравствуйте!Скажите,пожалуйста, когда лучше оплатить 1% с суммы превышения предела в 300 тыс. ру...
4276 4200 2555 7918 мошенники с авито
Что то им делать же надо.
Путин тоже не блистал в начале карьеры. А председатель колхоза руководит коллективом и вроде бы д...
щас вообще в тень уйдут. дэбилы рубите сук на котором сидели
Господин Титов) Пока федеральное Правительство не возьмёт на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВО по пенсионному ст...
Нужно исключить из оборота реальные деньги и перейти на безнал, налоги удерживать из начислений н...
А голосовать за нового кандидата, это за кого? За Ксению Анатольевну или за председателя колхоза?...
Так это с нас? или нам за черный и цветные металлы?
Поверьте, те орги, что имеют огромущие обороты уже давно легализованы. Имеют ИП и платят вмененку...
Здравствуйте! У меня вопрос!! Я увольняюсь с работы по состоянию здоровья,может ли меня заставить...
Орги не берут чужое имущество и не злоупотребляют доверием.
Почитаешь-почитаешь и переедешь в Ульяновскую область! Приедешь, а вдруг очередные сказки?
frolova lena, Вы писали:А это уже история не про орга, а про мошенника. Не надо все путать. &nbs...
А работающим что?? Работай хоть на 60 тыс. в месяц, а прибавку с 01.08 получишь 244,47??? Или как?
им придется начислять НДС, а про возмещение они не упоминают. у плательщиков УСН, например...
Авторы заметки не были на форуме, а перепечатали материал с сайтов "РУСЛОМ.КОМ" и "Русской стали"...
Хмм, текст опровержения поменяли? Ведь "не" там точно было.з.ы. посмотрел кэш гугла, и точно поме...
Над.К, Вы писали:Аноним, цель формы не понятность и упрощение работы, а поборы штрафов и пеней в ...
Законом Хабаровского края от 30.09.2016 № 119 «О внесении изменений в отдельные закон...
Аноним, Вы писали:Спасибо Аноним, Вы писали:Спасибо огромное Аноним, Вы писали:Спасибо ...
Аноним, Вы писали:Не согласна с опровержением. Актион звонками своими просто замучил. Их уже откр...
И сама на себя штрафы накладывает.....
Кто же из своего кармана вынет денежку! ( относительно депутатов и министров)
Аноним, Вы писали:Елена_N, Вы писали:Маразм крепчал... Уровень бредовых требований уже зашкаливае...
Коллеги, кому нужно - инсайдерская информация. Если вы напишите жалобу на конкретного инспектора ...
С народа драть могут и все получается а с богатеев у них не получится. Это нам раньше можно дурит...