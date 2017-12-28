Как перейти на ПСН: советы налоговиков

Налоговые органы Кировской области напомнили индивидуальным предпринимателям как им перейти на патентную систему налогообложения.

Заявление на получение патента необходимо представить в налоговые органы самое позднее за 10 рабочих дней до начала применения патентной системы (п. 2 ст. 346.45 НК РФ). Налогоплательщик может сам выбрать способ направления заявления: лично или через представителя, направить в виде почтового отправления или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.



Налоговый орган обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления выдать или направить ИП патент по установленной форме с указанием в нем даты начала и даты окончания действия патента либо уведомление об отказе в выдаче патента. Патент или уведомление выдается бизнесмену под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения. При отправке патента либо уведомления об отказе в выдаче патента по почте заказным письмом такие документы считаются полученными по истечении шести дней со дня направления заказного письма.



Наибольшее количество патентов в текущем году налоговыми органами Кировской области было выдано по таким видам деятельности, как парикмахерские и косметические услуги, оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, розничная торговля, ремонт жилья и других построек. В целом патентную систему в текущем году применяло более 4,2 тысяч налогоплательщиков Кировской области.



Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России размещен сервис «Расчет стоимости патента», который позволяет рассчитать сумму налога, подлежащего к уплате в бюджет, по одному из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, в выбранном субъекте Российской Федерации и выбранном муниципальном образовании.

планирующим с 2018 года перейти на применении патентной системы налогообложения: заявление на получение патента необходимо представить в налоговые органы самое позднее за 10 рабочих дней до начала применения патентной системы (п. 2 ст. 346.45 НК РФ). Налогоплательщик может сам выбрать способ направления заявления: лично или через представителя, направить в виде почтового отправления или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.



Налоговый орган обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления выдать или направить ИП патент по установленной форме с указанием в нем даты начала и даты окончания действия патента либо уведомление об отказе в выдаче патента. Патент или уведомление выдается бизнесмену под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения. При отправке патента либо уведомления об отказе в выдаче патента по почте заказным письмом такие документы считаются полученными по истечении шести дней со дня направления заказного письма.



Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России размещен сервис «Расчет стоимости патента», который позволяет рассчитать сумму налога, подлежащего к уплате в бюджет, по одному из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, в выбранном субъекте Российской Федерации и выбранном муниципальном образовании.

Однако потенциальным налогоплательщикам ПСН следует учитывать, что рекламируемый УФНС сервис по расчету патентов не всегда своевременно изменяется в соответствии с региональными законами. Поэтому все-таки расчет стоимости патента стоит проверить на соответствие действующей редакции закона о ПСН.