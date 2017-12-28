ПФР пока воздерживается от комментариев по поводу налоговой амнистии для ИП

Отделение ПФР по Амурской области готовится начать работу по начислению обязательств по уплате страховых взносов индивидуальным предпринимателям, которые, несмотря на многократные предупреждения, не сдали налоговые декларации за 2016 год.

На это им давался весь 2017 год. Отсутствие данных о годовом доходе приравнивается к сокрытию информации. Таким ИП налоговая служба выставит взыскание в максимальном размере – 154 тысячи рублей. Средства будут направлены в счёт их будущей пенсии, пояснили в ПФР.

За 2014-2015 годы декларации о доходах в налоговые инспекции не сдали 2600 предпринимателей региона из 20 тысяч зарегистрированных, им были выставлены взыскания по 138 и 148 тысяч рублей соответственно.

В 2017 году налоговая служба давала возможность на исправление ситуации – рассылала требования и предлагала сдать декларацию, на основании которой ПФР смог бы провести перерасчет начисленных обязательств. Однако не все поспешили сделать это.

У нарушителей арестовываются банковские счета, судебные решения направляются в службу судебных приставов по месту регистрации ИП. По данным налоговой службы, на сегодняшний день 357 региональных ИП не сдали декларации о доходах за 2016 год. Всем им будет выставлено взыскание в размере 154 тысяч рублей.

Между тем, 21 декабря Госдума приняла закон, по которому признается безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальным предпринимателям по состоянию на 1 января 2015 года. В какой форме будет реализованы данные меры, Пенсионный фонд сможет прокомментировать только после подписания закона Президентом РФ, сообщается на сайте отделения ПФР.