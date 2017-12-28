Налоговики отчитались о КИК

ФНС России подвела итоги работы с контролируемыми иностранными компаний в 2017 году, сообщила пресс-служба ведомства.

Налогоплательщики представили 4 тыс. уведомлений о КИК, в которых заявлены сведения о более чем 10 тыс. иностранных компаний. В результате, бюджет поступило 6 млрд рублей налога, из них по налогу на прибыль организаций – 3,2 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц – 2,8 млрд рублей.

Правила КИК, устанавливающие налогообложение в Российской Федерации нераспределенной прибыли иностранных компаний, действуют с 2015 года. Это одна из мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы в Российской Федерации и вывода прибыли из-под налогообложения.

По общему правилу прибыль КИК включается в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (налогу на доходы физических лиц), если ее величина составляет 10 млн рублей. Вместе с тем, в рамках переходных правил налог на доход в виде прибыли КИК подлежит уплате, если в 2016 году прибыль составляла 30 млн рублей, в 2015 году – 50 млн рублей.

Уведомление о КИК представляется не позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующее лицо признает доход от контролируемой иностранной компании. Форма, формат и порядок заполнения уведомления о КИК установлены приказом ФНС от 13.12.2016 № ММВ-7-13/679@ «Об утверждении формы и порядка заполнения формы уведомления о контролируемых иностранных компаниях, а также формата и порядка представления уведомления о контролируемых иностранных компаниях в электронной форме».