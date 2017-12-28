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Заявить о льготе по налогу на имущество физлиц можно в любую ИФНС

ФНС в письме № БС-4-21/25757@ от 18.12.2017 информирует о реализации принципа экстерриториального обслуживания физлиц при приеме от них ряда документов по имущественным налогам.

Так, принимаются в любом налоговом органе с возможностью предоставления результата рассмотрения в этом же налоговом органе по выбору налогоплательщика:

заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физлиц;

сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств;

уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физлиц;

обращение об уточнении содержания налогового уведомления.

Запрос о предоставлении налогового уведомления налогоплательщику - физлицу (его представителю) лично под расписку принимается в любом налоговом органе (за исключением межрегиональных налоговых инспекций).

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