Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Когда заплатить страховые взносы при закрытии ИП

Уплатить страховые взносы следует не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов, напоминает Управление ФНС Мурманской области.

Касается это физических лиц, прекративших свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (не имеющего работников), адвоката, нотариуса, оценщика или иных лиц, занимающихся частной практикой. Такие обязанности возложены на малый бизнес пунктом 5 статьи 432 Налогового кодекса Российской Федерации.

Однако знают об обязанности по уплате страховых взносов при закрытии ИП далеко не все граждане, бывшие в недавнем времени предпринимателем или занимавшиеся частной практикой. Как отмечают налоговики, лишь каждый второй северянин исполнил свой долг в установленный законодательством срок.

Управление отмечает, что в случае неуплаты в добровольном порядке сумм страховых взносов, задолженность может взыскиваться в судебном порядке, что влечет дополнительные траты для должников в виде уплаты государственной пошлины и исполнительского сбора судебным приставам.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
ПФР пока воздерживается от комментариев по поводу налоговой амнистии для ИП
 
Бухгалтерские новости
 
Из-за блокировок счетов началась массовая перерегистрация бизнеса
 
Бухгалтерские новости
 
Из-за неправильной телефонной консультации налоговиков ИП попала на штраф
 

×
×