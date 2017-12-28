Когда заплатить страховые взносы при закрытии ИП

Уплатить страховые взносы следует не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов, напоминает Управление ФНС Мурманской области.

Касается это физических лиц, прекративших свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (не имеющего работников), адвоката, нотариуса, оценщика или иных лиц, занимающихся частной практикой. Такие обязанности возложены на малый бизнес пунктом 5 статьи 432 Налогового кодекса Российской Федерации.

Однако знают об обязанности по уплате страховых взносов при закрытии ИП далеко не все граждане, бывшие в недавнем времени предпринимателем или занимавшиеся частной практикой. Как отмечают налоговики, лишь каждый второй северянин исполнил свой долг в установленный законодательством срок.

Управление отмечает, что в случае неуплаты в добровольном порядке сумм страховых взносов, задолженность может взыскиваться в судебном порядке, что влечет дополнительные траты для должников в виде уплаты государственной пошлины и исполнительского сбора судебным приставам.