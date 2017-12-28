Поздравление бухгалтерам от ИПБ России

налоговики обобрали до нитки пенсию получил 11000 руб налоги прислали 16000 руб за дом щитовой 5н...
Аноним, Вы писали:Господин Титов) Пока федеральное Правительство не возьмёт на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВО...
Аноним, Вы писали:Добрый день! А если ИП применяет льготную ставку 0%, можно ли посавить к возмещ...
418260002457691 втб 24 мошенники с вк
Я не поняла. Я ничего не меняла, но экран на форуме выглядит как то лысо. чего то не хватает слев...
Аноним, Вы писали:Зато сколько эти НЕДОработники получают. И им по фигу на ваши претензии. Б...
Аноним, Вы писали:пришло 100 платежей по безналу в день в разное время, как пробивать ? нанимать ...
Абсолютно некорректная статья! Автор не отличает кассу главную от операционной!Вот представьте си...
Добрый день! А если ИП применяет льготную ставку 0%, можно ли посавить к возмещению страховые взн...
Над.К, Вы писали:Думаю, таких налоговиков надо уличать в их тупости сразу же, на месте Зако...
Натали Б, Вы писали:natalisa51, ага, шутка. Оштрафуют за отсутствие ответа на их требование. Напи...
Над.К, Вы писали:НДС всегда кто-то платит. Обычно конечный покупатель. Вы совершенно правы: ...
В компании НГСК такой ужас творился!! Туда им и дорога!
Только подключение к инету, электричество и прочее для них резко подорожают. Плюс взносы.
Старый ворчун, Вы писали:Налога не было. Теперь он будет. При этом "никакой дополнитель...
почему? налоги как и всем
И положить им налог в 70%
Так майнинг и является предпринимательством.
Аноним, Вы писали:Как сдать корректировочный расчет если не верно указано отчество ,как дел...
Над.К, Вы писали:Олесиичка, на ссылочку нажмите. Я ведь специально её поставила Вам большуще...
Над.К, Вы писали:Олесиичка, на ссылочку нажмите. Я ведь специально её поставила Идиотизм!!!!...
Веду учёт в нескольких организациях. Четыре ООО на ОСНО за последние полгода:1 - 9 требовани...
К сожалению, из-за маленьких списаний люди не бегают по судам, а из этих "копеек" в масштабах стр...
Олесиичка, на ссылочку нажмите. Я ведь специально её поставила
Над.К, Вы писали:Олесиичка, так заявление в ПФР надо подавать, а не в налоговую Почему? Нало...
Почему? Налоговая инкассо в августе 2017 сняла
Да позорище нашему правительству! Не долги прощайте , а повысьте пенсию по старости людям , чтобы...
Аноним, Вы писали:Итак, официальный доход семьи за три года - "менее 4 млн". Видимо, на это и жил...
natalisa51, ага, шутка. Оштрафуют за отсутствие ответа на их требование. Напишите им в ответ чего...
уже что-то разумное, на таких условиях, я опять открою ип
Мне сегодня пришло уведомление,, я его открыла, а том пусто только заголовок. Это что шутка..
Зато сколько эти НЕДОработники получают. И им по фигу на ваши претензии.
Ну всё понятно. Это нас подводят к налогу по безработице. На Украине он есть, в ЕС то...
489 шт ого! это только по одной организации или посчитали на группу компаний?