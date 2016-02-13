Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Налоговые приключения Шурика

Красная икра, мандарины, шампанское, бой курантов, Дед Мороз и Снегурочка, оливье, поздравление Владимира Владимировича, «Голубой огонек» и старые добрые фильмы Леонида Гайдая… пожалуй, у каждого жителя России ассоциируются с новогодними праздниками.

Что было бы, если бы Шурик был предпринимателем?

Зачем подписываться на блоги компаний

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

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