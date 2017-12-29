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Надо ли облагать взносами непринятые ФСС к зачету пособия?

Верховный суд решил, что действующее законодательство не содержит норм, обязывающих включать в базу для начисления страховых взносов не принятые ФСС к зачету суммы выплаченных пособий. Определение № 308-КГ17-680, которым вынесен такой вердикт, включено в Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017).

Фонд включил в базу, облагаемую страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и в базу, облагаемую страховыми взносами на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, денежные средства в сумме выплаченных обществом своим сотрудникам – внешним совместителям – пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности, не принятых к зачету по результатам выездной проверки. Общество не согласилось с доначислением взносов и оспорило решение ФСС в суде.

Однако три первые инстанции отказались удовлетворить заявление Общества и признать недействительным решение фонда. Суды сочли, что указанные суммы пособий, не принятые к зачету, уже не могут признаваться страховым обеспечением, не подлежащим обложению страховыми взносами.

И только Судебная коллегия Верховного Суда встала на сторону Общества и отменила судебные акты по следующим основаниям.

Общество выплатило своим сотрудникам - внешним совместителям пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. Названные расходы общества не были приняты фондом к зачету, поскольку указанные сотрудники работали в обществе менее двух лет до наступления страхового случая и у общества отсутствуют справки с основного места работы этих лиц о том, что им не выплачивалось такое пособие по основному месту работы.

Однако отказ фонда в принятии к зачету расходов по выплате спорных пособий не может изменить статус выплаченных средств как страховое обеспечение, то есть страховые выплаты, обусловленные наступлением страхового случая. Указанные суммы сохраняют свою социальную направленность и не являются вознаграждением за выполнение работником трудовых функций. Сам факт наступления страхового случая фондом не оспаривается.

Действующее законодательство не содержит норм, обязывающих включать в базу для начисления страховых взносов не принятые фондом к зачету суммы выплаченного страхового обеспечения. Таким образом, выплаченные обществом в связи с наступлением страхового случая своим сотрудникам спорные суммы признаются страховым обеспечением по обязательному социальному страхованию и не могут квалифицироваться как объекты обложения соответствующими страховыми взносами на основании положений ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ и ч. 1 ст. 201 Закона № 125-ФЗ.

Поскольку это определение вынесено на основании закона 212-ФЗ, который сейчас уже не действует, вряд ли ФНС молча согласится не облагать взносами такие пособия. И будет ссылаясь на то, что сейчас начисление взносов регулируется Налоговым кодексом.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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